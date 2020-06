மாவட்ட செய்திகள்

மரக்காணம் பகுதியில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்ட மாணவர் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + In the Marakanam area Engaged in serial theft 3 arrested including student

மரக்காணம் பகுதியில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்ட மாணவர் உள்பட 3 பேர் கைது