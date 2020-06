மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்குளி அருகே, சிறுவனை படுகொலை செய்த காதல் ஜோடி கைது - வீட்டில் தனிமையில் இருந்ததை பார்த்ததால் ஆத்திரம் + "||" + Near Uthukuli, Who murdered the boy Romantic couple arrested - Seeing the loneliness in the house was furious

ஊத்துக்குளி அருகே, சிறுவனை படுகொலை செய்த காதல் ஜோடி கைது - வீட்டில் தனிமையில் இருந்ததை பார்த்ததால் ஆத்திரம்