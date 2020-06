மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய ஊரக வேலை திட்டத்தில் முறைகேடு: ஊராட்சி செயலாளர், பணிதள பொறுப்பாளரை மாற்ற கோரிக்கை - தொழிலாளர்கள் வேலை புறக்கணிப்பு + "||" + Abuse of National Rural Employment Program Secretary to the Panchayat, Request to transfer the task force

தேசிய ஊரக வேலை திட்டத்தில் முறைகேடு: ஊராட்சி செயலாளர், பணிதள பொறுப்பாளரை மாற்ற கோரிக்கை - தொழிலாளர்கள் வேலை புறக்கணிப்பு