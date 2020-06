மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.3 செலவில் உப்பில் இருந்து கிருமி நாசினி தயாரித்த விஞ்ஞானிகள் + "||" + From salt at a cost of Rs.3 Scientists who made the antiseptic

ரூ.3 செலவில் உப்பில் இருந்து கிருமி நாசினி தயாரித்த விஞ்ஞானிகள்