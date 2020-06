மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாவட்டம், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்களால் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரிப்பு + "||" + People who come from outer district, outside states Increase of coronavirus prevalence in Sivaganga district

வெளி மாவட்டம், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வருபவர்களால் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரிப்பு