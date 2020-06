மாவட்ட செய்திகள்

கடையம் பகுதியில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Farmers request to set up new transformer in the shop area

கடையம் பகுதியில் புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை