மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பருவமழை பெய்ய தொடங்கியது + "||" + All parts of Maharashtra, the monsoon started

மராட்டியத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் பருவமழை பெய்ய தொடங்கியது