மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்தநாடு அருகே பள்ளத்தில் விழுந்த என்ஜினீயர் உடலில் கம்பி பாய்ந்தது அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றம் + "||" + Surgery Disposal of Engineered Body Wired into a Ditch near Ottanadu

ஒரத்தநாடு அருகே பள்ளத்தில் விழுந்த என்ஜினீயர் உடலில் கம்பி பாய்ந்தது அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றம்