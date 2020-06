மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இருந்து சேலத்திற்கு வேனில் கடத்தப்பட்ட ரூ.30 ஆயிரம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - டிரைவர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + From Karnataka to Salem Hijacked in the van Rs 30 lakh seized tobacco products - Two arrested including driver

