மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில்950 கொரோனா மரணங்களை மாநில அரசு மறைத்து விட்டதுபட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + In Mumbai The state government has covered over 950 corona deaths Patnavis indictment

மும்பையில்950 கொரோனா மரணங்களை மாநில அரசு மறைத்து விட்டதுபட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு