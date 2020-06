மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில் 1½ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் சரக்கு வேன் டிரைவர் கைது + "||" + Driver arrested for transporting 1½ tonnes of rice in Pudukkottai

புதுக்கோட்டையில் 1½ டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் சரக்கு வேன் டிரைவர் கைது