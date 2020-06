மாவட்ட செய்திகள்

விமானம் மூலம் திருச்சி வரும் பயணிகள் சொந்த செலவில் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Passengers arriving in Trichy by plane should check the Corona at their own expense

