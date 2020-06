மாவட்ட செய்திகள்

கேரளாவில் உள்ள ஏலக்காய் தோட்டங்களுக்கு போடிமெட்டு வழியாக செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் - விவசாய சங்கத்தினர் கோரிக்கை + "||" + In Kerala For cardamom plantations To go through Bodimattu To allow

கேரளாவில் உள்ள ஏலக்காய் தோட்டங்களுக்கு போடிமெட்டு வழியாக செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் - விவசாய சங்கத்தினர் கோரிக்கை