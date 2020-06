மாவட்ட செய்திகள்

உடல் எடை 3 கிலோ குறைந்தது: வேலூர் ஜெயிலில் முருகன் 15-வது நாளாக உண்ணாவிரதம் + "||" + Weight loss is 3 kg Murugan in Vellore Jail Fasting on the 15th

உடல் எடை 3 கிலோ குறைந்தது: வேலூர் ஜெயிலில் முருகன் 15-வது நாளாக உண்ணாவிரதம்