மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் 12 பணிமனைகளில் தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு கை கழுவ குளியல் சோப்பு வழங்க வலியுறுத்தல் + "||" + 12 workshops in Kumari Trade unions urge driver and conductors to provide hand wash bath soap

குமரியில் 12 பணிமனைகளில் தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் டிரைவர், கண்டக்டர்களுக்கு கை கழுவ குளியல் சோப்பு வழங்க வலியுறுத்தல்