மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு இதுவரை 42 போலீசார் பலி - மும்பையில் மட்டும் 29 பேர் உயிரிழப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு இதுவரை 42 போலீசார் பலி - மும்பையில் மட்டும் 29 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + In Maharashtra, for Corona 42 policemen killed so far 29 people killed in Mumbai alone

மராட்டியத்தில் கொரோனாவுக்கு இதுவரை 42 போலீசார் பலி - மும்பையில் மட்டும் 29 பேர் உயிரிழப்பு