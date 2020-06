மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் இருந்து மயிலாடுதுறைக்கு காரில் சாராயம் கடத்தி வந்த அண்ணன்-தம்பி கைது 1000 லிட்டர் சாராயம்-கார், மொபட் பறிமுதல் + "||" + From Karaikal Mayiladuthurai In the car The liquor had been smuggled Brother-brother arrested

