மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 43 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிப்பு எண்ணிக்கை 166 ஆக அதிகரிப்பு + "||" + The number of coronary infections increased from 166 in the same day to 43 in Naga district

நாகை மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 43 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிப்பு எண்ணிக்கை 166 ஆக அதிகரிப்பு