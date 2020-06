மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் ஊரக வளர்ச்சித்துறையில் பணி புரியும் கணினி உதவியாளர்கள் 2-வது நாளாக விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் + "||" + Computer assistants working in the rural development sector in Naga struggle for 2 days

