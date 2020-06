மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை, கடலூர், விழுப்புரத்தில் இருந்து வருபவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை: புதுவை மாநில எல்லையில் கடும் கட்டுப்பாடு முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு + "||" + On the border of Puduvai State Heavy control Chief Minister Narayanasamy Announces

