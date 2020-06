மாவட்ட செய்திகள்

கம்பத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயற்சி: 23 கிலோ கஞ்சாவுடன் பெண் உள்பட 5 பேர் கைது கார்-மோட்டார் சைக்கிள் பறிமுதல் + "||" + From the Cumbum Attempt to smuggle to Kerala Five arrested including woman with cannabis Car-motorcycle confiscation

கம்பத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயற்சி: 23 கிலோ கஞ்சாவுடன் பெண் உள்பட 5 பேர் கைது கார்-மோட்டார் சைக்கிள் பறிமுதல்