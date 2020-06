மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத 10 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு - மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Tirunelveli Non-observance of social space Seal of 10 stores Action by corporation officials

நெல்லையில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத 10 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு - மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை