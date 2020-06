மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் இன்று முகக்கவச தினம் அனுசரிப்பு - தலைமை செயலாளர் உத்தரவு + "||" + Today in Karnataka Facial Shield Day Adjustment - Order of the Chief Secretary

கர்நாடகத்தில் இன்று முகக்கவச தினம் அனுசரிப்பு - தலைமை செயலாளர் உத்தரவு