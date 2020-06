மாவட்ட செய்திகள்

பீதர் அருகே சம்பவம் மணமகனுக்கு கொரோனா பாதிப்பு - திருமணம் நடந்த சில மணிநேரத்தில் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + Incident near Peather: Coronal damage to the groom - Admission to hospital within hours of marriage

பீதர் அருகே சம்பவம் மணமகனுக்கு கொரோனா பாதிப்பு - திருமணம் நடந்த சில மணிநேரத்தில் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி