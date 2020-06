மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர், ஜோலார்பேட்டையில் பணியில் சேர்ந்த 3 நாட்களில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு கொரோனா - போலீஸ் நிலையங்கள் மூடப்பட்டன + "||" + Joined in Tirupattur, Jolarpettai Corona to Sub-Inspectors in 3 days

திருப்பத்தூர், ஜோலார்பேட்டையில் பணியில் சேர்ந்த 3 நாட்களில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு கொரோனா - போலீஸ் நிலையங்கள் மூடப்பட்டன