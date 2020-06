மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை, நவல்பூர் பகுதியில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அனைத்து தெருக்களும் அடைக்கப்பட்டன + "||" + Coronavirus infection in Ranipet, Nawalpur area To control the spread All streets were closed

