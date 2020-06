மாவட்ட செய்திகள்

முகக்கவசம் அணிவது உள்ளிட்ட கொரோனா தடுப்பு வழிமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் - பொதுமக்களுக்கு எடியூரப்பா வேண்டுகோள் + "||" + Including the wearing of the mask Corona Prevention Procedures Must follow Yeddyurappa's appeal to the public

முகக்கவசம் அணிவது உள்ளிட்ட கொரோனா தடுப்பு வழிமுறைகளை கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் - பொதுமக்களுக்கு எடியூரப்பா வேண்டுகோள்