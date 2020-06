மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில், முக கவசம் அணியாத 468 பேருக்கு அபராதம் + "||" + In the Cuddalore district, Wear no face shield 468 fine

