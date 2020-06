மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் அருகே, கடற்கரையில் கிடந்த 80 கிலோ கஞ்சா பொட்டலங்கள் - இலங்கைக்கு கடத்த முயன்றபோது தவறி விழுந்ததா? போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Vedaranyam, 80kg of cannabis parcels lying on the beach

