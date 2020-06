மாவட்ட செய்திகள்

சென்னிமலை கொடுமணலில் நடந்த அகழாய்வில் 2,300 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கல்லறைகள் கண்டுபிடிப்பு + "||" + The atrocity at Chennimalai 2,300 years in excavation The discovery of earlier tombs

சென்னிமலை கொடுமணலில் நடந்த அகழாய்வில் 2,300 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கல்லறைகள் கண்டுபிடிப்பு