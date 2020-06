மாவட்ட செய்திகள்

கங்கைகொண்டான் சோதனைச்சாவடியில் ஒரே நாளில் 832 பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + At the Gangaikondan checkpoint In one day Coronal examination of 832 people

