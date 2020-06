மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த 3 மாதங்கள் ஏழைகளுக்கு இலவச உணவு பொருட்கள் - மத்திய அரசுக்கு மந்திரி சகன்புஜ்பால் வலியுறுத்தல் + "||" + The next 3 months Free food items for the poor To the federal government Emphasis of Minister Sakhanpujbal

அடுத்த 3 மாதங்கள் ஏழைகளுக்கு இலவச உணவு பொருட்கள் - மத்திய அரசுக்கு மந்திரி சகன்புஜ்பால் வலியுறுத்தல்