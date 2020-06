மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்ட வருவாய் அதிகாரிக்கும் தொற்று மதுரை, ராமநாதபுரத்தில் ஒரேநாளில் 96 பேருக்கு கொரோனா - சிவகங்கை, விருதுநகரில் பாதிப்பு உயர்வு + "||" + District Revenue Officer also infected Coronation for 96 persons in Ramanathapuram, Madurai

மாவட்ட வருவாய் அதிகாரிக்கும் தொற்று மதுரை, ராமநாதபுரத்தில் ஒரேநாளில் 96 பேருக்கு கொரோனா - சிவகங்கை, விருதுநகரில் பாதிப்பு உயர்வு