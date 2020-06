மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையில், கொரோனா பாதிப்பு 107 ஆக உயர்ந்தது - காரையூரில் கடைகள் அடைப்பு + "||" + In Pudukkottai, Corona damage rose to 107 - Stores shutdown at Karayur

புதுக்கோட்டையில், கொரோனா பாதிப்பு 107 ஆக உயர்ந்தது - காரையூரில் கடைகள் அடைப்பு