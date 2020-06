மாவட்ட செய்திகள்

காயல்பட்டினத்தில் கொரோனாவுக்கு பலியான முதியவரின் உடல் அடக்கம் நடந்தது + "||" + In kayalpattinam Of an elderly victim to Corona The burial took place

காயல்பட்டினத்தில் கொரோனாவுக்கு பலியான முதியவரின் உடல் அடக்கம் நடந்தது