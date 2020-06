மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் முழு ஊரடங்கு மீறல் 2-வது நாளில் 2,791 பேர் மீது வழக்கு - 4 ஆயிரத்து 424 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + 2,791 people sued during the entire curfew violation in Chennai - 4 thousand 424 vehicles seized

சென்னையில் முழு ஊரடங்கு மீறல் 2-வது நாளில் 2,791 பேர் மீது வழக்கு - 4 ஆயிரத்து 424 வாகனங்கள் பறிமுதல்