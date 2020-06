மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது; பெங்களூரு மக்கள் தேவையின்றி வெளியில் நடமாட வேண்டாம் - மந்திரி ஆர்.அசோக் வேண்டுகோள் + "||" + The people of Bengaluru should not walk outside unnecessarily At the request of Minister R. Ashok

