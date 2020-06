மாவட்ட செய்திகள்

தென்மாவட்டங்களிலும் வேகமாக பரவுகிறது மதுரையில் 90 பேருக்கு கொரோனா - நோய்த்தொற்று பரவலை தடுக்க 10 பறக்கும் படைகள்

Rapidly spreading in the South, Corona for 90 people in Madurai - 10 flying forces to prevent the spread of infection

