மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில், அதிகரிக்கும் கொரோனா தாக்கத்திலும் முக கவசம் அணியாத மக்கள் - தொடரும் அலட்சியத்தால் அதிகாரிகள் வேதனை + "||" + In Dindigul, In the increasing corona effect People who don't wear masks

திண்டுக்கல்லில், அதிகரிக்கும் கொரோனா தாக்கத்திலும் முக கவசம் அணியாத மக்கள் - தொடரும் அலட்சியத்தால் அதிகாரிகள் வேதனை