மாவட்ட செய்திகள்

வெளியூர்களில் இருந்து மாவட்டத்திற்கு அனுமதியின்றி வருபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - கலெக்டர் ராமன் எச்சரிக்கை + "||" + From outsiders to the district Severe action against unauthorized persons - Collector Raman Warning

வெளியூர்களில் இருந்து மாவட்டத்திற்கு அனுமதியின்றி வருபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை - கலெக்டர் ராமன் எச்சரிக்கை