மாவட்ட செய்திகள்

மைசூருவில் கொரோனா பாதித்த கர்ப்பிணிக்கு குழந்தை பிறந்தது - தாயும், சேயும் ஆரோக்கியமாக உள்ளதாக டாக்டர்கள் தகவல் + "||" + The baby was born in Mysuru to a pregnant woman who was infected by the corona

மைசூருவில் கொரோனா பாதித்த கர்ப்பிணிக்கு குழந்தை பிறந்தது - தாயும், சேயும் ஆரோக்கியமாக உள்ளதாக டாக்டர்கள் தகவல்