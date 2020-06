மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு காலத்தில் ‘ஏழைகளுக்கு உணவு பாதுகாப்பு அளிப்பதே அரசின் இலக்கு’ - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு + "||" + During the curfew Food Security for the Poor The government's goal is to provide - Minister Dindigul Srinivasan speech

ஊரடங்கு காலத்தில் ‘ஏழைகளுக்கு உணவு பாதுகாப்பு அளிப்பதே அரசின் இலக்கு’ - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு