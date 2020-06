மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில் கடைகள் மூடல் மக்கள் நடமாட்டமின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Stores closure in Thiruvannamalai Roads were deserted without people walking

திருவண்ணாமலையில் கடைகள் மூடல் மக்கள் நடமாட்டமின்றி சாலைகள் வெறிச்சோடின