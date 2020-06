மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க மக்கள் ஒத்துழைப்பு அவசியம் - கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + To prevent corona spread People's cooperation is essential - At the request of the Collector

கொரோனா பரவலை தடுக்க மக்கள் ஒத்துழைப்பு அவசியம் - கலெக்டர் வேண்டுகோள்