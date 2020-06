மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 2 பேர் பலி - மதுரையில் பலி எண்ணிக்கை 10-ஆக உயர்வு + "||" + In Ramanathapuram district 2 killed in Corona - Madurai death toll rises to 10

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கொரோனாவுக்கு 2 பேர் பலி - மதுரையில் பலி எண்ணிக்கை 10-ஆக உயர்வு