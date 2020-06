மாவட்ட செய்திகள்

தென்னிலை அருகே கூலி வழங்காததால், செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி தொழிலாளி போராட்டம் - 2 மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீட்பு + "||" + Near tennilai Cooley did not provide, Climbing into the cell tower Worker Struggle - Recovery after 2 hours

தென்னிலை அருகே கூலி வழங்காததால், செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி தொழிலாளி போராட்டம் - 2 மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீட்பு