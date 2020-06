மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மந்திரி தனஞ்செய் முண்டே குணமாகி வீடு திரும்பினார் + "||" + Minister Tananjay Munde healed from the impact of Corona and returned home

