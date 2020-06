மாவட்ட செய்திகள்

59 போலீசாருக்கு கொரோனா; பெங்களூருவில் 6 போலீஸ் நிலையங்கள் மூடல் - மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை தகவல் + "||" + 59 Corona to police; Closing of 6 Police Stations in Bangalore - Minister Basavaraj Toy

59 போலீசாருக்கு கொரோனா; பெங்களூருவில் 6 போலீஸ் நிலையங்கள் மூடல் - மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை தகவல்