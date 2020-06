மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தமிழக அரசுக்கு இல்லை அமைச்சர் பேட்டி + "||" + The Government of Tamil Nadu does not need to reduce the number of deaths due to Corona

கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை குறைத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் தமிழக அரசுக்கு இல்லை அமைச்சர் பேட்டி