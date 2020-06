மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரேநாளில் 139 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,225 ஆக உயர்வு + "||" + In Thiruvannamalai district, 139 people have been affected by coronation

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஒரேநாளில் 139 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,225 ஆக உயர்வு